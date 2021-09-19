腸穿窿入ICU險冇命！南鳳為一個承諾復出

粵劇名伶南鳳今年三月底在家腹痛不已，隨即陷入昏迷狀態，其兒子急召救護車送母親進院，經醫生施手術搶救後，她在ICU昏迷了兩天才甦醒。因為病情嚴重，加上施手術後也需長時間休養，故南鳳把2021年接下的演出全部取消，目前只答應為桃花源粵劇工作舍十五場《帝女花》擔演首場，與李龍及梁兆明合作，她在劇中飾演長平公主，這個台期早於兩年前承諾演出，惟因疫情改在明年初才公演，南鳳為兩年前承諾，故已答允登台。

談到今次病況，南鳳以「在鬼門關口走一回」來形容：「當時嘅情況真係好危急，原來我嘅腸穿咗窿，腹腔受到感染發炎，其實已痛咗幾日，我諗住撐到30號晚演完《洛神》先睇醫生，冇諗過咁嚴重。」她在醫院治療後已回家休養，如今過了半年，她無奈說：「休養期間，接連聽到尤聲普大哥同陳好逑（逑姐）嘅去世消息，真係覺得人生變幻無常，好難過！」逑姐和她在林家聲領導的《頌新聲劇團》合作多年，兩人感情甚佳。年前有機會合作演出，兩人還商議在《六國大封相》中一起挑宮燈，估不到轉眼便天人永隔。

南鳳育有兩兒，如今她與小兒子同住，有工人照顧，大兒子也住在附近，一家人互相照顧，她閒來除了休息，最愛弄孫為樂，她說：「依家已經差不多痊愈，我以《帝女花》為目標，一定要好好休養好身體，力求2022年初可以喺舞台上同觀眾見面。」