陳蕾練新歌唔敢大聲唱：驚嘈住隔籬屋！

歌手陳蕾與張天賦（MC）今午（19日）現身活動，並擔任表演嘉賓。MC指自己有點緊張，他説：「好耐冇試過有咁多fans喺現場支持，兼且係第一次同師姐同台合作。」問陳蕾如何評價MC，她即讚賞對方：「好好呀，不嬲都覺得佢好有實力，唱得好好聽。（你今日先第一次現場唱《凡星》？）之前喺社交平台唱過一次live，但嗰陣差不多夜晚10點，怕嘈住隔籬鄰舍所以就住就住，今日場地夠大音響又好，終於可以好放咁演繹。」

他們分別於10月有音樂會，問到準備情況，MC說：「開始約嘉豪（洪嘉豪）練歌同傾吓音樂會細節。」問有否特別環節，身旁陳蕾即取笑叫他將與嘉豪的「賦豪CP戀情」放上台，他即尷尬回應：「都唔知幾時變咗CP，不過我哋做完個騷就會分手，哈哈。」

陳蕾則表示音樂會門票明天（20日）公開發售，不過之前優先訂票反應熱烈，所以決定加場：「10月29會加開一場，撞啱我正日生日，好似要大家嚟同我過生日，雖然未到，但幻想到應該係我最難忘嘅生日。（會唔會喺台上切蛋糕？）我有諗過㗎！最好推個4層蛋糕再喺上面倒香檳嗰啲，不過大家唔好掉壽桃上台畀我，我驚興奮得滯發生意外。」