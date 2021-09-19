有買趁手　期間限定美酒茶飲

坊間經常推出不同的主題Pop Up活動或期間限定店以吸引客人，近日有以美酒作招徠的活動，無論想品嘗冰涼的清酒或搶眼的雞尾酒都得。不好酒的話，也有限定主題的茶飲店選擇，務求讓大家開懷暢飲。

特色清酒梅酒

醇厚富米香的日本清酒，一向受港人歡迎，日本跨國酒類網店酒虎剛於荃灣開設為期約半年的期間限定店，場內有多款清酒選擇，臨近中秋特別推出限定中秋水果清酒禮盒，內裏就有限量的滿月純米大吟釀配日本水果。另外還有專家建議適合配海鮮的清酒，當然少不了女士們最喜歡的果實梅酒，大家可以慢慢揀。

小花園歎雞尾酒

色彩繽紛、易入口雞尾酒，適合女士慢慢品嘗，由現時至10月17日Fever-Tree和尖沙咀HYC Bar & Lounge合作，將酒吧打造成期間限定的小花園，而且全球最佳12位調酒師之一的Samuel Kwok會為這個期間限定店設計多款雞尾酒，當中包括有4款經典的Gin & Tonics和4款雞尾酒，如用果香椒味濃的湯力水加琴酒、苦艾酒浸泡過的士多啤梨，打造出Strawberry Heist。Hima則用粉紅湯力水配琴酒、浸泡過可可碎及辣椒乾等沖泡，味道濃烈。另外還有清爽的Plantation和Green Spring選擇，邊飲邊欣賞日落景，再加上小花園布置，絕對是女士們打卡勝地。

同小新齊齊開學

來到9月小朋友已開學，家長湊小朋友又趕急，若有可愛的卡通人物齊齊玩，或有機會減壓，由現時至10月10日，灣仔1011 SIPTEA將店舖打造成蠟筆小新茶飲店，推出特色的復刻珍珠奶茶、杧果百香綠茶、奇異果冰茶和柑桔檸茶等，最開心是杯子選用小新和小白作設計，相當可愛。另外還有多款精品，如印有主角們造型的植物罐頭、毛公仔、杯墊、毛巾等精品，邊看小新的動畫，邊揀精品，咩壓力都無晒。