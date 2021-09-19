中秋慶團圓　熊黛林布置家居陳嘉寶去燈籠店搵回憶

藝人熊黛林（Lynn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳毅燊（ANSONBEAN）與劉沛蘅（Hillary）等在中秋佳節臨近，齊齊送上祝福。育有兩名女兒的Lynn非常重視寓意圑圓的中秋節，今年她會跟寶貝女兒Kaylor與Lyvia布置家居，製作小燈籠、中秋貼紙共度親子時光。她說：「今年中秋節真係好難忘，因為BB之前仲細，未明白中秋節嘅意思，佢哋已經開始慢慢長大，已經明白乜嘢係中秋節，我都有同佢哋講月亮上面有個姐姐叫嫦娥，入面仲有隻兔仔，佢哋好開心，我會教佢哋中秋節嘅傳統習俗，同佢哋過個開開心心中秋。」

雖然已為人妻又是媽媽，但她仍保持適量工作，笑言幸好內地工作延期，令她可以留港和家人度佳節，又說：「我哋係比較傳統嘅家庭，每逢過節都會一家人齊齊整整咁食餐飯，今年更加唔例外會同BB嘅嫲嫲、爸爸媽媽、姑媽一齊大家庭咁過節。」

而年底再生B的Anjaylia和往年一樣陪家人過節，更專誠到老式燈籠店找兒時回憶：「都係同屋企人食飯，食完飯後最開心繼續食，媽咪會整芋頭仔、買咗碌柚、有唔同款式嘅月餅，林林總總，鋪到全枱都係，大人會邊食邊傾偈，小朋友就玩燈籠。」她最難忘是童時有個用玻璃紙做成的宮廷款式燈籠，現想想找回一個一模一樣的贈囡囡，可惜屢尋不獲：「師傅話冇做嘞，最後揀咗小金魚燈籠畀囡囡。」笑言有跟兩女一同製作DIY燈籠，但未過節燈籠已遭「解體」。

今年出道的ANSONBEAN覺得今年中秋最難忘，因為工作需要要keep Fit，所以要戒食節食品，又記得之前外婆最愛將食剩的月餅當早餐。他感恩獲得粉絲愛戴，所以趁中秋精心準備了心意禮物答謝幫助過他的人。

至於正減肥的Hillary預告要破戒食月餅及芋仔應節，笑說：「因為呢個係習俗，最多之後幾日唔食嘢啦。」