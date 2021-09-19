齋藤沙羅　體操美少女

有運動細胞嘅少女，除咗身材健美，仲散發住陽光氣息，非常討人喜歡。喺一眾運動女將中，筆者最欣賞體操運動員，一來佢哋通常生得嬌滴滴勁可愛，二來佢哋啲動作勁優美襯埋嗰種貼身戰衣，非常養眼。近期日本寫真界迎來一位體操美人兒，佢就係齋藤沙羅。

清純又嫩白

唔少日本寫真女優都擁有相當柔軟嘅筋骨，能夠喺寫真演出中做出高難度動作，佢哋之所以有咁獨特嘅體質，好多時同自細玩開體操或芭蕾舞有關，正如今日為大家介紹嘅齋藤沙羅，就係一位體操美少女。

今個月剛滿20歲嘅沙羅，個樣生得甜美又可愛，仲散發出清純氣質，有寫真界人士更盛讚阿妹有強烈嘅透明感！千祈咪以為阿妹當人透明或被人當透明，而係指佢嘅胴體嫩白，肌膚白裏透紅，而且身材極具曲線美，上圍更加有一對斤両十足嘅E Cup美乳！

踩入電視圈

睇番阿妹嘅寫真演出，可謂活力十足，好有陽光味，相信同佢曾經係運動健將有關。原來沙羅係玩體操出身，曾經參與全國大賽，雖然未攞過獎牌，但身手唔錯，筋骨勁柔軟，可以擺出高難度甫士。除咗拍寫真，阿妹亦係近期嘅廣告界新寵兒，而且密密拍劇，作品包括《戀愛漫畫家》同《黑鳥之湖》。提起拍劇，沙羅妹話自己未來嘅目標係多啲演出唔同題材嘅劇集，最希望有機會演出晨間劇集，令多啲觀眾欣賞到自己嘅演出。