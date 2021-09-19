「得閒修女」劉小慧學玩飄移：自問有天分！

「得閒修女」劉小慧喺網上介紹佢嘅生活智慧就睇得多，但成幾十歲人走去玩飄移又見過未？日前着熱褲騷長腿嘅小慧就同佢老公蘇志威（蘇老闆）喺網上分享咗學飄移嘅短片。

有多年駕駛經驗嘅佢，聽聞手車都幾辣吓，不過要玩飄移時，都猛話好緊張，好難度，女人仔小慧話學咗成幾個鐘，但自問有啲天分嘅，而事實上佢手車唔失禮，佢先打咗幾個圈做熱身，跟住就正式嚟料打8字兼且甩到尾，全程都算流暢，冇話架車又褪前褪後咁蝦碌，以學咗幾個鐘嚟講，佢都算係女車神，可以改名叫「飄移修女」。

小慧接受訪問時話：「其實玩飄移嘅原因係我想挑戰自己，試吓自己喺50歲時仲有幾多活力，因為冇活力、冇魄力就玩唔到呢項運動。」佢話其實係佢老公好多年嚟都好想學飄移，耳濡目染下不如自己都學埋一份，又覺得好少女仔玩飄移，多數都係啲18、22歲嘅男仔玩居多，但係佢就有信心自己會學到，最後用咗6、7個鐘，喺冇冷氣，熱到作成30幾度嘅車廂，焗到消晒脂嘅虛脫狀況下成功咗。

小慧話成功挑戰到自己極限，真係好開心，好好玩，覺得好刺激，因為以前未諗過玩到，家陣成50歲人都學識，又話要多謝教練貢獻咗胃出嚟：「以往見到男仔揸車，女仔坐喺乘客位就嚇到面容扭曲，我要做好型嗰個，所以教我嗰個導師，喺我未做到時，揈到佢胃都反埋。」