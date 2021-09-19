《演鬥聽》好帶挈　王梓軒：大家都Win Win

無綫音樂節目《演鬥聽》自開播以來都口碑不俗，音樂總監兼主持王梓軒日前偕5位音樂人受訪時宣布，最後一集（第10集）特別提早至晚上10時播出，同集亦會公布「腦作金曲榜」及「腦翻金曲榜」排名，即日起觀眾可於網上投票，他笑言最後「至尊金曲獎」可能是新人囊中物：「節目個底蘊係嚟搗亂、搞笑，從來唔會過分認真。（冠軍有咩獎？）畀個叻佢，哈哈！到時真係會有個贊助獎杯，但講起嚟好慚愧，每集頒畀MVP嗰條金腰帶係唔攞走得，我哋欠缺資源，但今次呢個係真獎杯、真禮物，可以拎走嘅！」

問到會否添食開第二季？他指首先要同班底夾時間，因為眼見好多Cast Member都爆晒騷。問到是否受節目帶挈而多了收入？他謙稱：「唔好話帶挈，係大家終於見到佢哋嘅才華，本身都係咁叻，只係通過呢個騷，大家睇到佢哋可以做到啲乜嘢，同埋唔單止佢哋，每個嘉賓除咗幫我哋個騷增值之外，佢哋自己都增值咗，節目上玩未玩過嘅歌，歌路即刻又闊咗，大家都係Win Win。」

被封為「神算軒」的王梓軒直言有諗過將所有創作歌集合出碟，收版稅相當和味：「睇吓公司安排，我哋好Respect，每首歌都有好多人一齊創作，版稅就可能係去到4、5倍，哈哈！公司計得掂就得！（想搞個Mini騷？）唔使Mini，我哋已經做緊，老套啲講句，我哋係以歌會友，識咗好多新朋友。」續自爆每次錄完一集都會聲沙一日：「就連啲歌手都係，識用聲都沙，唔識用聲3個鐘玩完！因為一錄就十幾個鐘。（你點樣護聲？）唔好連續拍，一個星期錄一集已經好極限，最初我哋係一個禮拜錄兩集，諗番起都滴汗！」

問到哪位嘉賓最難請？他表示每位歌手、樂手都是「碌卡」邀請，全部義氣仔女：「節目正式播放前就答應做嘉賓，基本上係冇Briefing，得個信字，最難說服係唱片公司，因為佢一定要保護Artist，第一集啲嘉賓連拍幾耐都唔知。」其中Lydia及鄭嘉嘉指分別想請王菀之及樂隊Dear Jane任嘉賓，前者更特別感謝節目讓素音樂人參與，給予機會對觀眾表演是個好好經驗。

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