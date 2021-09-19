彭家麗迷上拍Vlog　學埋自己剪片

歌手彭家麗（Angela）與張崇德晚上（19日）為歌唱比賽作評判。問到評審準則，Angela指臨場狀態好緊要，她説：「試過有自己學生比賽前一晚發燒，好擔心咁打畀我，我同佢講唔使驚，發燒個人會更Hyper，把聲會更加出，結果佢仲贏埋比賽冠軍，所以臨場心理質素好重要，仲有一定要夠瞓啦，把聲先夠力。」她說比賽前兩天可唱其他歌放鬆吓，到比賽前一晚先再練比賽歌曲。

她指近來愛上拍Vlog：「之前拍咗有關電單車嘅特輯，啱啱拍緊潛水，要着潛水衣，所以要努力收收肚。（要唔要自己剪埋片？）有人幫手剪，不過自己都會學剪，會睇其他年輕人嘅頻道，我幾鍾意欣宜嘅片，睇好多。」另她透露早前因疫情而停教唱歌，近來正積極「還堂債」。

張崇德指自己是歌唱比賽出身，評審時會着重參賽者唱功，台風功架屬其次，他教路：「第一句係最重要，只要夠膽開聲唱，就會愈唱愈順。」問他有否考慮簽有潛質學生，自己做經理人，他謙虛笑稱自己不是當經理人材料：「做經理人好辛苦，要兼顧好多嘢，做音樂製作就可以多啲都冇問題。」他説正忙於籌備與哥哥張崇基年底舉行的第10次演唱會：「哥哥舊年帶咗個仔去加拿大讀書，啱啱返嚟依家隔離緊，中秋節就可以出嚟一齊食飯，演唱會會喺新伊館舉行，一年前已經申請，嗰度係我哋第一次演唱會嘅地方，好有情意結。」