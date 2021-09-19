情慾世界　唔睇唔暢快

人體邊個部位受到性刺激會最快有反應？仲使問，梗係對眼啦！無論睇鹹書、睇四仔，抑或睇AV，都可以令人睇得興奮，今次就以「Watch」為題，睇吓情慾世界入面有乜嘢令人心動嘅看點。

Watch 高難度體位

英文同中文一樣，同一個字可以有唔同讀法，亦可衍生出唔同意思，以「Watch」為例，咪以為淨係解作睇嘢咁普通，仲係一招性愛體位嘅叫法，所以見到呢個字，真係要睇定啲，費事惹起誤會。據性學家指出，「Watch」嘅難度超高，玩法係男方先仰臥喺地上，雙手按地，利用頸背嘅力量抬起下半身，並屈曲雙腿，女方就坐喺男伴嘅大腿，進行騎乘動作。講到呢度，大家可以想像吓男方要幾夠力先可以頂得住女方嘅攻勢，亦因為咁，特別容易令人受傷。

Watch the Eyelid Movies 諗起都興奮

美國嘅情色俚語有時都幾形象化，好似呢句「Watch the Eyelid Movies」，直譯為中文就係睇雙眼皮電影，睇到人搲晒頭，但當知道佢暗指男士靠幻想嚟自娛時，你或者會意會到點解會有咁嘅講法，試想像吓，當男士興奮至發射嘅臨界點，雙眼往往會微微翻白，明白未？

順帶一提，有句情色俚語叫「Watching the Butterfly Smile」，中文可譯做睇蝴蝶微笑，唔知大家又估唔估到係乜嘢意思呢？答案係暗指女士自娛，當中嘅蝴蝶即係女性嘅私處。

《The Watcher》牌面有睇頭

講起Watch，筆者不期然諗起日本著名AV系列「夫之目前」，原來美國四仔都有類似作品。呢套《The Watcher》由Wicked Pictures喺2010年推出，劇情同日本AV大同小異，但演出陣容勁好多，除咗由著名男脫星兼導演Brad Armstrong執導，仲搵嚟Kirsten Price、Asa Akira、Bridgette B等超過10位天后級脫星演出，其中又以2004年出道嘅Kirsten Price最有叫座力，無論喺四仔界定裸模界都有超高人氣，2018年仲入選埋AVN名人堂添！

同場加映：芦名未帆「妻之目前」

之前提到日本有個AV系列叫「夫之目前」，至於「妻之目前」你又睇過未？日本AV廠WAAP喺2011年推出咗呢套叫《妻之目前被強迫啪啪啪…》嘅作品，搵嚟癡女系女優芦名未帆演出，劇情講男主角結婚多年，點知老婆個閨密芦名未帆對佢起痰，仲被迫要喺老婆面前搞嘢。講真，劇情都夠特別，但選角更加抵讚，事關喺2005年以藝名「稻森詩織」同MAX-A專屬女優身份出道嘅芦名未帆，唔止好叻賣萌，而且嗰對35G巨乳又白又彈，配合埋癡女形象，令呢套作品稱得上係經典！