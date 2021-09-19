被笑身形似小朋友　陳家樂增肌搣甩稚氣轉戲路

天生一副孩子臉的陳家樂，不老原來也有苦惱。近一年他積極操肌增磅改變外形，戲路亦逐步轉成熟路線，而做慣好人的他揚言不介意演反派。

陳家樂近年為了擺脫童顏，刻意操肌增加男人味，於無綫熱播劇《把關者們》中的見習督察角色亦見成熟表現。他表示拍此劇時自己正開始增磅，並笑說：「自己有啲拗頸心態，成日畀人話個樣同身形好似小朋友咁，仲着緊校服，好恨着啲男人啲嘅衫，嗰時跟教練做Gym，拍攝時身形都有啲改變，大隻同肥之間，當時仲未成功。」

事隔約一年，家樂身形明顯比以前健碩，體重由68kg（約150磅）增加到75kg（約165磅），他亦在網上晒半祼騷肌照跟網民分享。外間覺得增磅容易，但對他而言卻相當艱巨：「增磅好難，減磅反而短時間減到！自己唔吸收，所以由細到大都係又奀又瘦，食極唔肥，增磅要計住每日食幾多蛋白質、碳水化合物。」

有機會就會結婚

決心求變的他認為無論自己或角色始終要面對成長，希望多試不同類型角色，而做慣好人角色的他，更樂於嘗試演反派，又表示很喜歡梁朝偉於電影《尚氣與十環幫傳奇》中為太太而作出改變，覺得角色有血有肉。事實上，家樂客串電影《怒火》時，亦挑戰扮演衰衰格格的角色，當中寸爆「下屬」甄子丹的一場戲令人耳目一新，家樂說：「其實冇得唔成長，我已經35歲，唔可以畀人感覺仲係25歲。」積極修身的他又會何時齊家呢？他說：「唔會好刻意諗，亦唔會唔諗，我覺得有機會結婚會欣然接受，但唔會強求。」