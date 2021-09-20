【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十四辛未土開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍、理髮

忌：嫁娶、開業、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座、人馬座

白羊座

待人接物要盡量客氣，命令口脗容易得罪人。

金牛座

處理錢銀問題必須保持審慎，以免吃虧收場。

雙子座

事業運不錯，不是見客就是開會，忙個不停！

巨蟹座

令你不爽的人在身邊出現，給工作帶來阻滯。

獅子座

健康就是財富，是時候養成良好的生活習慣。

處女座

財運上升，能做到收支平衡，投資易有回報。

天秤座

每逢佳節倍思親，中秋來臨前與家人聚聚吧！

天蠍座

另一半需要空間調整心情，今天別打擾對方。

人馬座

能輕易洞悉別人心思，是建立人脈的好時機。

山羊座

很多事要在短時間內處理，心急也於事無補。

水瓶座

以平常心看待一切壓力，日子會好過一點。

雙魚座

拖泥帶水的行事作風易累街坊，宜自我檢討。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）牛 易出錯

鼠

獲吉星庇佑，生活如意，工作表現理想。

牛

是日沖煞，工作勿心存僥倖，以免撞板。

虎

貴人運強，與人洽談合作易獲滿意成果。

兔

謀事要懂變通，一成不變只會一事無成！

龍

頭頭碰着黑，心情差劣，易惹口舌是非。

蛇

精力充沛，為事業目標踩油，不難成功。

馬

人緣佳，有責任心，跟共事者合作無間。

羊

正財運旺，與人合夥做生意，利潤豐厚。

猴

獲財神眷顧，會收到好友、家人的禮物。

雞

事業運上升，求職人士易找到合適工作。

狗

財運欠佳，投資宜靜觀其變，不宜急進。

豬

收入有增進，物質生活無憂，心情愉快。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

自以為是 甚麼都不是

上兩期分享過一些風水布局，亦談到中醫同風水有關，因兩者都講五行。

最近跟一位「食神」老友食神飯聚，馬上想起飲食也跟五行有關。今天，很多富貴病個案除了是先天遺傳外，好多時是人們食出來的！

有次我在日本旅遊，看見酒店餐廳門前的宣傳海報，上面寫上「五行食物」這些漢字，雖然不清楚詳細內容，但大概意思已知多少。說到這裏便明白中華文化、先賢智慧的深遠影響，早於千多年前，日本人已派出遣唐船來到中華大地學習宗教、文字、飲食、建築等等，和服便是當年的唐服，當然他們後來加入了自己的文化元素。

所謂不時不吃，一方水土養一方人。舉例，冬天出生的人吃辛辣食物不容易上火，就算有，也不是實火，而是虚火；金屬白色，五行缺金，宜多吃蘿蔔；在夏天出生的人因火旺，宜多吃水產。但好巧合，冬天出生的人多吃生魚刺身易拉肚子。缺土的人宜多吃豬肚湯。希望有朝一日與食神好友透過他對食材特性的認識，配合五行來對應養生。健康身體就是永恒財富，豐衣足食最要緊。

愚人求知識，高人悟學問。仍是這句真言：「寧可不足，不宜太過。」