《造星IV》起底︱花姐最愛邱彥筒　撞樣炎明熹

《全民造星IV》不乏「有背景人士」，對攞獎有冇幫助還是未知數，但至少率先贏得關注。當中現年19歲、職業為獸醫護士的3號邱彥筒舞功一流，連出名奄尖的花姐都曾在記者會讚她，可謂花姐至愛，「人氣王」姜濤亦有關注其社交網，加上劉海髮型被指似足《聲夢傳奇》炎明熹，未出戰已受注目。

組合ERROR成員193的妹妹96號郭嘉盈，在哥哥加持下，於ViuTV官網票選中獨得6千多票成為票王之一，更有不少193粉絲留言打氣：「阿嫂支持你！」網民笑她是世上最多「阿嫂」的人。另外，女星余香凝的妹妹10號余潔滢亦被睇高一線，與MIRROR成員Tiger傳緋聞的她，曾演出ViuTV人氣劇《男排女將》，加上家姐亦與ViuTV關係不俗，唔知有冇着數呢！

除了外表外，參賽者的綽號亦引起網民注意，當中61號曾業喬就因花名「燒賣」而獲大批粉絲畀Like，有人更搞笑自稱社交網專頁「燒賣關注組」的成員，所以才投票給她。「燒賣」在ViuTV官網的照片是一張「零加工」的大頭相，網民大讚她自然兼勇氣可嘉，好感度大增！

暱稱與食物有關的還有2號「咖喱」黃雅慧、17號「阿蛋」黃詠霖及56號「米線」鍾心悅，有網民發揮無限想像，笑稱她們可組成一碗港式車仔麵。當中「咖喱」的職業是醫生，是參賽者中少有的專業人士，加上樣子甜美，深得網民歡心。