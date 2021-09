主演蜘蛛俠奸角外傳《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)的英國男星Tom Hardy,出名周身紋身,而他其中一個紋身,是因為與美國男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)打賭輸咗而加上去!

Tom於2016年電影《復仇勇者》(The Revenant)與里奧仔做拍檔,當時Tom認為自己不會獲得奧斯卡提名,但里奧仔肯定他會,於是兩人打賭,誰是正確誰就可以挑選一個紋身要對方紋。

結果Tom成功獲奧斯卡的最佳男配角提名(里奧仔亦奪得影帝),里奧仔在便利貼上隨手寫上「Leo knows everything」(里奧洞悉一切)要他照紋,Tom尊重君子協定,但要求里奧仔寫好一點才讓他紋在手臂上。

最後里奧仔寫下較短的版本「LEO KNOWS ALL」。Tom事後笑言這個打賭不公平,因為如果里奧仔輸掉一定不肯紋身,而他自己本身已經夠多紋身,多一個不多。