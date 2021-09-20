東方日報C1：《造星IV》索女鬥　港版BLACK PINK夾擊「內定冠軍」

ViuTV 選秀節目《全民造星IV》96強早前正式誕生，多位高質索女備受矚目，當中劉展翹成為網民最愛，樣子可愛兼有豐富演出經驗，更盛傳是內定冠軍；至於郭東彩與陳莉詩天生女團相，被指酷似韓國女團BLACK PINK成員Lisa與Rose，贏在起跑線！

孕育人氣組合MIRROR與ERROR的《全民造星》今年全女班對陣，96位入圍參賽者於本月初亮相，官網亦上載她們的照片及個人資料，網民迅速大起底，又紛紛表態支持心水，當中6人最有機會成為女版姜濤！

88號劉展翹（Jackie）最受網民歡迎，在電視台官網有逾6千個Like，人氣最強！除了樣子可愛調皮，本身是網紅的她早已有一定知名度及粉絲群，社交網有逾5萬Fans，曾與多個網絡創作團體合作之餘，2019年更成立個人頻道，又曾組成網上女子組合「易劉」，唱歌表演絕對冇難度！此外，她曾於2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show廣告女皇》，與該台早有淵源，算是半個自己人，故有傳是「內定冠軍」！

韓風打扮搶分

70號郭東彩（東東）同樣被視為大熱，樣貌酷似韓團BLACK PINK成員Lisa，社交網有2.6 萬Fans，勢必成為Jackie勁敵！職業為美甲師的她，早前被ViuTV主持Kevin Boy（KB）睇中，簽約成旗下模特兒，曾擔任樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角，平時熱愛玩滑板，靚女又有型！她曾在網上透露參賽原因：「有日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢真係幫我報咗名！」又爆粗說：「以前會覺得好X，依家係I dont give a fxxk la ！」被網民讚真性情，而KB亦幫忙宣傳：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！」

同樣走「韓風」的還有18號陳莉詩（蘇菲），一頭搶眼粉色頭髮，非常易認，被讚激似韓妹兼有女團味。熱愛跳K-POP的她，曾分享多條模仿BLACK PINK的跳舞片，而她最常扮的是成員Rose。

「超酸」水着晒月光

此外，91號許軼（Day）在記者會上被安排企中間，因而受注目，樣子甜美的她只有19歲，但實力不容忽視。她隸屬Kpop Cover舞團BRIGHTEN，在韓國做過半年練習生，更曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽， 實力獲肯定！

記者會另一焦點是紮上春麗頭的79號陳昭煊（超酸），她的官網相平平無奇，社交網卻有驚喜，當中包括大騷結實美臀的水着照，與特地「清洗」社交網的參賽者相比，顯得相當有機心。而62號何榛綦一頭長髮配大眼睛，被讚有張栢芝初出道的影子。

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