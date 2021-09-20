橙髮王菀之Rock爆獻唱　Serrini鼓勵音樂人衝出海外

歌手王菀之（Ivana）、周國賢、岑寧兒、Serrini、樂隊ONE PROMISE、黃妍、王嘉儀（Sophy）、組合小塵埃、石山街及per se等十多個單位，昨晚（19日）齊集九展參與音樂祭，「車輪轉」上台演唱。其中久未公開獻聲、染了一頭橙髮的Ivana甫出場即掀起全晚高潮，全黑打扮Rock味十足，先後跟Sophy及獨立饒舌歌手JB合唱，連串帶來《該死的快樂》、《波點女皇》及《留白》，High翻全場！

電子音樂人Hirsk早前於台灣第32屆金曲獎，憑專輯《noista/gia 噪噪噪噪切》榮獲「演奏類最佳專輯製作人獎」，孖Serrini合唱《I’d Like a Drink》後，女方叫未能去台灣攞獎的他發表得獎感言，Hirsk謙稱許多音樂人比他叻，自己只是不顧後果，默默任性、自私地創作，並覺得做音樂不應多計算。Serrini聞言笑嘲他：「佢好似啲話自己讀書唔叻，但出到嚟成績好好嘅學生。覺得佢造音樂好實驗性，寫歌就寫歌，唔會太投放資源去其他嘢，好似拍MV咁。」Hirsk即爆笑話：「唔係唔想，係冇Budget啫！」

而於第10屆金音創作獎獲「海外創作音樂獎」的Serrini，鼓勵更多音樂人報海外比賽，憑自己實力行出一條路，之後大螢幕播出多位曾入圍或獲海外頒獎禮頒獎認證的歌手簡介，包括已故歌手盧凱彤、王菀之、岑寧兒、Sophy等。