艾美獎　姬莉安德遜憑《王冠》奪最佳女配角

國際電視界盛事、《第73屆艾美獎》於香港時間今晨於美國加州舉行，獲24個獎項提名的Netflix話題劇集《王冠》（The Crown）率先打開勝利之門先奪8獎！其中英國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）憑前英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一角，勇奪劇情組別最佳女配角。今次是她繼1997年的《X檔案》（The X Files）奪視后之後第2度於《艾美獎》獲獎。

由於疫情關係，今屆《艾美獎》分別於英美兩地舉行。在英國倫敦領獎的姬莉在台上亦有多謝《王》創作人亦即前男友Peter Morgan創作她的角色。而她亦將個獎獻給女經理人Connie Freiberg。除了姬莉之外，在劇中飾演菲臘親王（Prince Philip）的男星Tobias Menzies亦獲最佳男配角獎。

而再度爭奪視后的「英女王」Olivia Colman與「戴妃」Emma Corrin亦有現身《艾美獎》，其中Emma再度以騎呢古怪打扮出席，成功搶晒鏡頭！