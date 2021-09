由巨型萌物逛到浪漫星光大道　中秋節目多

望着夜空中漸圓的月亮,話畀你知中秋節都真係快到啦!與家人團圓之餘都不妨四處走走。貓奴當道,今年中秋有巨大化貓咪出沒,最啱一家大細或閨蜜去打卡,如果想跟另一半Sweet一下,當然要去浪漫的星光大道逛逛啦!

【巨型貓咪 萌爆佳節】

據說今個中秋有一個貓奴必去的景點,事關有隻巨型的貓咪橫空現身!全城最大的喵星人、5米高的「碌碌」空降在新都會廣場,這個令貓奴們心心眼的「喵喵遊園會Meow Plaza」除了有以眼仔睩睇的貓咪「碌碌」,仲有6大超萌打卡位,以及聚集了25隻喵星人的療愈喵島、每晚6點至10點在整個露天廣場及空中花園出現的夢幻彩光騷、於10月14日至17日期間為毛孩準備的主子美食街、2款獨家的貓奴育成系列精品及即日至9月26日期間加推的中秋節活動「燈謎猜情尋」。除了可以由朝打卡打到夜之外,還可以買「手信」帶回家,真是超級無敵可愛到爆呀!另外,即日起至9月30日更有「秋月美食賞」,最高可享$250新地商場及餐飲贈券,玩樂美食兩不誤。

【秋月星光大道 浪漫到暈】

可愛的萌物自然吸睛,不過追求浪漫的你亦不能錯過荃灣廣場在L5空中花園舉辦的「秋月星光大道」,逾20米長的「秋月星光大道」上有4個夢幻閃爍的打卡位,在月色相襯下浪漫不已,其中「Fly me to the Moon」更可以近距離接觸月亮。此外,荃灣廣場特意推出「月滿.共嚐」中秋歡聚消費優惠,凡於9月11日至22日於場內任何餐飲食肆商戶消費滿HK$1,000即送HK$80商場贈券;消費滿HK$2,000即送HK$160商場贈券,令你「月」食愈筍。另外,更特意聯同新達廣場快閃推出「月滿團圓工作坊」,包括果凍蠟燭工作坊、雲朵小夜燈工作坊及古風花草紙燈籠工作坊,讓你可親手製作應節禮物。