楊張新悅初入行就Ban公司！孖關心妍谷祖琳講舊事

藝人楊張新悅、關心妍及谷祖琳等人將在11月合體開騷，她們為此拍攝真人騷節目，讓大家更了解她們鮮為人知的事情。今集她們談到在推出過的專輯之中，最深刻印象的是哪張，其中楊張新悅所選的是她人生中的首張專輯《一不小心》，她表示︰「呢張專輯淨係封面同整張專輯嘅構思，都同公司傾咗好耐至達到共識，唱片公司覺得我應該係要行可愛形象，但其實真正嘅我並唔可以好Cutie，我接受唔到好多太陽花、氣球圍住，最後傾咗好耐，我要嘅元素就係靚女、要白，唔要Dark，所以最後個製成品都係白色為主。」

關心妍亦認為首張專輯最印象深刻：「因為呢個係我追夢嘅第一步，同埋呢張專輯我用咗好多時間、心血去做，影封面時，我只係好普通咁着咗一件Tube Top，所以如果啲人買呢張專輯，都應該係因為睇實力，哈哈。」而谷祖琳就珍惜及享受過程︰「其實做歌手好開心，因為每做一首歌都係一個經歷，錄咗10首歌就好似經歷咗10個人生，所以我每次錄音都好開心。雖然錄慘情歌嘅時候，成個Mood會跌咗落去，感覺好孤獨，但通宵錄完之後，再去快餐店食個餐，我就會覺得好開心。」