《惡煞》怪獸原來係長腿索女！超級軟功唔係靠特技

由華裔著名導演溫子仁(James Wan)執導全新恐怖片《惡煞》(Malignant),雖然一別於過往作風,但依大獲好評。當中飾演「怪獸」Gabriel筋骨柔軟,做出多個極高難度動作,原來唔係靠特技,而係由來自烏克蘭24歲索女Marina Mazepa擔任呢個重要角色。

Marina自5歲起學習民族舞,到中學時期獲舞蹈老師說服加入烏克蘭基輔嘅馬戲團,但家人希望佢能成為律師,遭受家人反對。家人開出條件,只要成績優異獲得獎學金就許可佢加入馬戲團,最終Marina成功做得到。

2016年Marina參加才藝表演節目《So You Think You Can Dance Ukraine》勇奪第3名;2017年參加《France's Got Talent》打入總決賽;2019年參加著名才藝真人騷《全美一叮》(America's Got Talent)成功打半準決賽。而近年Marina踏入娛樂圈,展開模特兒生涯之餘,去年參演劇集《Savage/Love》,將於全新生化危機電影《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》中飾演「Boss」嘅Lisa Trevor,再次扮演怪獸,唔少網民睇完Marina《惡》嘅演出,都紛紛表示好期待再睇佢出現大銀幕。

