陶大宇「舞」出色　勁吸23萬粉絲人氣爆燈

藝人陶大宇進駐內地短片平台不足1個月，氣勢如虹，粉絲人數不單超過23萬，日前上載的一條跳舞片，不足3天，讚好次數超過45萬，更被網民封他為「舞林界的師奶殺手」！「燒酒歌散步舞」近日成為內地各大藝人紅星及網紅爭相挑戰的舞蹈，最令網民喜出望外的，是想不到陶大宇的「舞功」同樣亮眼不俗，網民大讚他身手不錯，完全零甩Beat，網民留言：「現在才發現大宇哥有跳舞的天分！」、「哇！終於等到大宇哥玩這個！跳得真好！」、「跳舞都那麼帥！」、「為甚麼我20年前看他和現在看是一樣！」、「跳得太帥了！大家不要埋沒他的才華！」

陶大宇所拍的短片，主題包羅萬有，包括介紹玩樂美食、玩IQ題等，其中一段片的主題，是時下同樣大熱的挑戰任務「#人間煙花定格照」，這段片的讚好次數衝破8萬次，片中的他在公園中如行Catwalk般Chok住散步，之後跳起做出畀心、托腮等動作，網民笑言他這個「港劇天王」原來創意多多外，更說他掀起大家的集體回憶，其多部作品包括《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等至今仍是經典，更有不少網民說忍不住再重溫：「這幾天一直在追劇，看了不止10次的刑事偵緝檔案！百看不厭！」、「這兩天再看《縱橫四海》，利兆天太帥了！」、「港劇天王陶大宇，一直看你的劇，期待你的新作！」