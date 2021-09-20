【得獎表】《王冠》橫掃7獎成艾美獎大贏家

《艾美獎》已舉行完畢，獲11項提名的Netflix劇集《王冠》（The Crown）最終不負眾望，橫掃7獎成為全晚大贏家！

奧斯卡金像影后Olivia Colman憑「英女王」一角擊敗「戴妃」Emma Corrin勇奪最佳劇情組劇集女主角。今次是她首個艾美獎。於英國倫敦領獎的她上台領獎時表現興奮，今次是她最後一次在劇集中飾演英女王。她說：「能與這個可愛的家庭一起結束最不平凡的旅程，這是多麼美好的終結。我喜歡拍攝過程中的每一秒，我迫不及待地想看看接下來會發生什麼。」而她亦提及父親早前因新冠肺炎離世。她表示好希望父親在此能見證她獲獎。至於視帝方面，英國男星Josh O'Connor憑同劇「查理斯王子」一角勇奪獎座。此外，《王》亦獲劇情組最佳劇集、最佳女配角、導演以及編劇等獎。有網民批評今屆艾美獎「太白」，12個演員獎全數由白人演員奪得！查實今年已破紀錄有49名非白人演員提名，佐最終全晚只有3獎由非洲裔演員獲獎，其中包括女星Michaela Coel憑劇集 《催命嬌娃》（I May Destroy You）獲編劇獎以及變裝女王RuPaul獲最佳比賽節目獎。

《第73屆艾美獎》部分得獎名單

最佳劇情組劇集：《王冠》

最佳劇情組男主角：Josh O’Connor（《王冠》）

最佳劇情組女主角：Olivia Colman（《王冠》）

最佳劇情組男配角：Tobias Menzies（《王冠》）

最佳劇情組女配角：姬莉安德遜（《王冠》）

最佳喜劇組劇集：《乜都得教練》

最佳喜劇組男主角：Jason Sudeikis（《乜都得教練》）

最佳喜劇組女主角：Jean Smart（《職業槍手》）

最佳喜劇組女配角：Hannah Waddingham（《乜都得教練》）

最佳喜劇組男配角：Brett Goldstein（《乜都得教練》）

最佳迷你劇集：《后翼棄兵》

最佳迷你劇集男主角：伊雲麥格高（《侯斯頓傳奇》）

最佳迷你劇集女主角：琦溫斯莉（《東城夢魘》）

最佳迷你劇集男配角：Evan Peters（《東城夢魘》）

最佳迷你劇集女配角：Julianne Nicholson（《東城夢魘》）