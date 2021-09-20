甜茶Timothee Chalamet　魅力造型逐個睇

相信大部分人認識Timothée Chalamet「甜茶」（粉絲以其名字發音而改的親切暱稱），都是因為他在《以你的名字呼喚我》的演出。電影中他飾演一個陷入苦戀的青少年，整套戲帶點淡淡的夏日氣氛，與其清純氣質非常相襯，所以自電影播出後Timothée瞬間爆紅，更成為電影界寵兒。來到今季，「甜茶」再次帶着新作《沙丘瀚戰》出現在大家視野，粉絲們終於可以透過鏡頭大特寫，欣賞「甜茶」的俊顏和迷人氣質。

「甜茶」不但外表俊俏，衣着品味亦得到時尚界認證。除了經常被時尚大牌看中擔任代言人外，最近亦首度踏上「時尚界奧斯卡」 MET Gala的紅地氈。以設計師好友Haider Ackermann設計的一身全白色西裝亮相的他，看似沒有符合大會的美國時尚主題，但只要將視線移至他腳上的Converse白色高筒帆布鞋，就會發覺根本是緊貼了主題，將高級時裝與美國年輕世代至愛的街頭時尚完美融合。事實上，除了今次的貴氣小王子造型讓人驚艷之外，「甜茶」過往許多打扮都堪稱時尚教科書最佳示範，現在就來重溫一下吧！