真相大公開！陳山聰重提與伍詠薇反目破冰過程

藝人陳敏之最近問設個人視頻頻道，於新一集中繼續有陳山聰做嘉賓，山聰為了幫陳敏之「谷收視」大方重提當年與伍詠薇（伍姑娘）反面一事，將反目成仇到破冰大和解一事完完整整公開，山聰呢個阿哥認真唔話得！

事緣當年陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並向對方說：「以後唔好再搵我！」豈料伍詠薇即時回覆「好呀」！而當時伍詠薇即刻將事件不開名地放上社交網，公布與某人絕交，自此「姊弟」反目成仇，不過山聰於片中直言「個電話只係玩吓」，加上佢覺得伍詠薇係玩得之人，而當時佢亦有醉意，估唔到件事鬧到咁大，而且搞到全香港都知！

好多人都知陳敏之、伍詠薇及陳山聰以姊弟相稱，自從同伍詠薇反面後，連陳敏之都當佢透明，陳山聰於片中好傷心咁重提「冷巷事件」：「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流，佢就真係嗰啲......」繼而陳山聰模仿敏之當時刻意擰頭避開自己眼神嘅動作，「咁樣就走咗去，係真！人情冷暖，呢個我明白嘅，調翻轉，將心比己，我都可能係咁！」陳敏之就解釋番，原來係伍詠薇落Order叫陳敏之唔好同陳山聰講嘢，所以敏之唔敢違抗命令！但其實佢暗中與陳山聰已經有番聯絡。

最後好彩都係大團圓結局，陳山聰同伍詠薇「割席」5年，終於喺日本大和解，當時兩人咁啱喺日本，陳山聰主動聯絡伍詠薇邀食飯，對方亦一口答應，兩人於東京一間居酒屋見面，一見到就即刻攬住，所有誤會冰釋，一切盡在不言中，依家「三姊弟」感情好番晒！