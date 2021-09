日劇天王木村拓哉的18歲細妹光希入行3年,早前宣布殺入影壇,處女擔正恐怖大師清水崇執導的驚嚇新片《牛首村》。電影今日(20日)公開拍攝花絮,首次拍戲的光希挑戰難度,片中一人分飾兩角,分別扮演17歲女高中生奏音及其妹詩音,2人自小分開生活,奏音意外得知妹妹的存在後,竟因而捲入牛首村的恐怖傳說之中。

光希受訪透露,從小看着父親的電影或劇集,令她十分憧憬演戲,得知擔任電影女主角後,感到開心之餘,同時亦相當不安。她又自爆父母都有給她不少意見,爸爸木村拓哉更在其劇本內寫上「Enjoy and do your best!」的打氣說話,是她每日在片場的動力。

她又自爆不敢一個看恐怖片,但劇本十分吸引她,開鏡前,她有上堂學習演戲,導演清水崇亦給她很大的自由度演出。煞科當日,她感到十分不捨,收到導演的獻花時更忍不住落淚。