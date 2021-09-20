狄維莊遜拍《周遊記》？周董PSG主場睇波聽到自己歌

台灣天王周杰倫（周董）最近與老婆昆凌及一對仔女飛到法國，此行係寓工作於家庭樂，為新歌MV及旅遊節目《周遊記》第2季進行拍攝，尋日（19號）先見到周董收工後夜遊巴黎，享受男人的浪漫。

有消息指今輯《周》陣容強盛，傳邀來荷里活三大男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、雲狄素（Vin Diesel）及布斯韋利士（Bruce Willis）助陣，仲有位歐洲足球明星，令周董節目衝出國際！當中與狄維莊遜最有淵源，2018年與昆凌合作《高凶浩劫》（Skyscraper）而結緣，當時周董做「跟得老公」陪足全程，兩公婆更與狄維莊遜集郵，相信彼此關係良好。不過，有指狄維莊遜片酬高達5千萬美金（約3億8千萬港元），唔係人人都請得郁，外界揣測今次以客串形式以及友情價幫手，不過《周》製作方則否認邀請狄維莊遜做嘉賓。

周董於社交網上載與老婆到足球巨星梅西所屬嘅巴黎聖日耳門（PSG）主場欣賞比賽，現場播放住其歌曲《Mojito》，令佢非常驚喜。而梅西官方社交網亦上載一張周董腸比賽嘅相片，並寫道：「周杰倫見證大巴黎絕殺時刻，天王X球王，這波夢幻聯動。」睇嚟周董此行備受禮遇！