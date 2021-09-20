酷熱初秋　歎降溫冰品

明明踏入初秋，中秋都將至，日間氣溫照樣飆升至攝氏30幾度，這個時候，還是來杯雪條或雪糕最實際。近日坊間品牌依然有新口味出品，很多都標榜健康無添加，幫大家降溫的同時，都有很多選擇。

星級之選

平常買雪條雪糕，多數去便利店、超市或專門店，近日銅鑼灣米芝蓮三星食府富臨飯店和本地手工雪條品牌 N*ICE POPS合作，由現時至10月30日推出限定陳皮紅豆沙雪條，這款以中式糖水作靈感的雪條，原粒紅豆配遠年陳皮，再加天然椰汁製作，微甜富豆香，不含奶類及麩質，純素者都適合食用。

奶香夠薑

辛香清甜的薑汁撞奶，美味又滋潤。雀巢推出的全新薑味奶條，以煉奶配濃的薑味，甜中帶辛，令味道得以平衡，感覺猶如吃冰涼的薑汁撞奶，幾有新意。

健康無麩質

對女士來講，食雪條雪糕又怕糖又怕熱量，經重裝的意式雪糕品牌Stecco Natura早前在山頂重開，品牌標榜選用天然食材，不含防腐劑、添加劑及乳化劑，而且健康底卡和無麩質。近日店內推出季節限定和新口味，冰賞月圓讓客人自選水果味沙冰再配Gelato，果香十足。另外還有豆腐和薑等本土新口味，揀選雪糕後再配不同醬料或果仁，加添風味。新張期間，由現時至9月30日，選購任何產品，有買1送1優惠。

泰式風味

四季如夏的泰國，當地盛產水果，除了用來做凍飲，還會用來整雪糕！剛於香港登陸的泰國雪糕品牌Ize CoCo，選用當地水果製作，而且無麩質、無反式脂肪、無膽固醇及無奶類製品，是次推出泰式奶茶、杧果、榴槤及椰子4款口味，最搞鬼是雪糕杯用泰式椰子殼作造型，讓人感受到恍如在泰國的度假風情。