「月到中秋分外明」，明天中秋節梗係要影低月亮留為紀念！以前影月亮就話要用長炮相機，今時今日用智能手機一樣得，新到港的vivo X70 Pro就支援60倍超級變焦，配合超級月亮模式，保證攝影初哥也影到又大又圓的八月十五！

3倍防震能力

vivo X70 Pro內置5,000萬像素VIS 5軸防震鏡頭、1,200萬像人像鏡頭、1,200萬像素超廣角微距鏡頭及800萬像素潛望式鏡頭，全部鏡頭均達到蔡司T*鍍膜認證模標準，加上廠方獨有演算法，有助增強鏡頭透光率及減少雜光，夜拍分外明亮。除了變焦能力強勁，它的感光面積達到1/1.56吋，先天吸光更多，同時防震角度達到±3°，防震效果是常見OIS的3倍，特寫月光都唔會鬆郁濛！其他拍攝分唇亦好豐富，例如對應Biotar旋轉、Distagon電影感虛化等經典蔡司人像模式，又支援慢動作、星空及運動抓拍，影月之餘仲大把嘢玩！

處理器快30%

X70 Pro採用前後3D曲面屏設計，厚度只有7.99mm，輕至183g，實測貼手輕盈。另外，機身以全新螢石AG工藝打造，表面滿布點點晶體，會在光線下轉化為星星光芒，中秋使用分外應節。其6.56吋屏幕採用了最新的E5 AMOLED技術，耗電量比E4屏幕低約10%，並提供120Hz刷新率及1,300nit亮度，兩項數值均達到旗艦機水平。處理器是MediaTek為其度身訂造的Dimensity 1200-vivo，效能較原版提升30%，而且更為慳電。其他特色包括雙5G雙待、44W快充、內存融合技術等，較可惜是不對應無線充電。