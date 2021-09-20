李幸倪讚張學友魅力未非凡　AGA想寫歌畀林憶蓮

歌手李幸倪（Gin Lee）及江海迦（AGA）現身尖沙咀出席護膚品牌活動。談到護膚，AGA表示：「入秋冬我啲皮膚就好乾，尤其係嘴唇成日甩皮，我又好驚有斑同紋，所以要注重保濕。」Gin Lee則透露即使自己不算貪靚，但即使再晚收工，亦很注重卸妝：「仲要每日敷兩次面膜！」

談到獲家鄉馬來西亞蘇丹嘉許一事，Gin Lee開心表示相當意外：「尤其我係華人，而佢係馬來人，大家種族唔同，加上對方係王室，冇諗過佢會注意到我。（諗住點慶祝？）冇呀，尋晚食咗少少榴槤月餅囉。（點回饋家鄉？）其實疫情之前，有需要嘅演出，我都會返去幫手，只係呢兩年好難返到去。（你同張學友港姐嘅演出收視好高？）學友嘅魅力啫，大家都想睇佢。（覺得佢係你福星？）絕對係。」

而AGA最新MV邀來「出爐影帝」周國賢擔任男主角，雙方更有擁吻等親熱場面，談到拍攝經過，AGA表示：「冇諗過佢肯幫手，真係好開心，不過都有啲尷尬，尤其係第一個鏡頭就要拍吻戲，呢個算係我MV嘅初吻。（想拍電影？）我諗會好玩嘅，不過拍MV始終係自己嘅作品，容易駕馭啲。」問到可有羨慕Gin Lee能與重量級前輩合作？她坦言：「戥佢開心，我自己就好欣賞林憶蓮，即使合唱唔到，都希望有機會寫歌畀佢。」