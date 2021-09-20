無綫明晚11：55播大灣區中秋晚會　郭富城壓軸登場

集合內地、香港、澳門及台灣多位紅星的《灣區升明月》2021大灣區中秋電影音樂晚會，於將明晚（21日）中秋節於深圳舉行，屆時除了有多個網絡平台直播之外，無綫電視亦安排於晚上11時55分在翡翠台播出。

晚會嘉賓陣容龐大，除了謝霆鋒、鄧超等人任主持，其餘逾10個項目則分別有不同組合的藝人參與，不過當中不乏過氣情侶及「情敵」，如陳偉霆與蔡卓妍、方力申及鍾欣潼、魏大勛及劉愷威等。魏大勛、劉愷威與楊冪關係微妙，前者是緋聞男友，後者為前夫，今日（20日）兩男更被拍到同時現身北京機場，準備出發深圳，他們更不約而同穿上黑色服，並配上棒球帽，雖然只相距幾個身位，但二人卻只顧低頭趕路，未知可有發現對方存在。

而其餘演出者則有容祖兒、楊千嬅、林允、楊丞琳、鄧紫棋、黃曉明等，近期憑《披荊斬棘的哥哥》hit爆的「大灣區五人組」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文及林曉峰將合唱《真的漢子》，壓軸登場就由郭富城、譚詠麟、周柏豪、舒淇、歐陽娜娜、炎明熹、任達華、關曉彤等逾30位藝人，獻唱《我的中國心》，為晚會畫上完美句號。