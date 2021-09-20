本日日本：聯乘羅浮宮　藝術品着上身

連鎖時裝品牌UNIQLO的UT系列經常與不同單位聯乘，其中今年初與巴黎著名博物館羅浮宮（Musée du Louvre）合作，便帶來了相當的驚喜。由於大獲好評，雙方合作的第2彈將於9月下旬登場。新系列有多款T-shirt、衛衣及環保袋，同樣印有經平面設計點綴的羅浮宮收藏作品圖案，包括曾於頭炮系列登場的《大宮女》（Grande Odalisque）、《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）、《薩莫特拉斯的勝利女神 》（Winged Victory of Samothrace）等。女裝方面圖案強調了經典藝術品的精緻感，將《普西莎與愛神》（Psyche Revived by Cupid's Kiss)、《米洛的維納斯》（Venus de Milo）等著名雕刻作品與優雅的花朵拼貼在一起，並用上柔和的顏色如淡粉色、米色及紫色，呈現浪漫的效果。男裝方面主要使用《薩莫特拉斯的勝利女神》及《米洛的維納斯》為主題，圖案着重黃金比例，並用上館藏的編號。另有4款環保袋，各有大細兩款Size供選擇。值得一提的是今次UNIQLO更特別到羅浮宮拍攝宣傳照，相當有誠意呢。T-shirt各售1,500日圓（約HK$107）、衞衣各售1,990日圓（約HK$141）、環保袋各售590日圓（約HK$42）。