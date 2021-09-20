Angelababy紅心Queen氣場勁　周冬雨平胸冇料到

「第十一屆北京國際電影節」今晚（20日）於北京舉行，眾星盛裝打扮踏上紅地氈，爭妍鬥麗。當中最搶眼的是Angelababy，以一襲紅色毛毛長裙示人，與紅地氈撞晒色，而裙身胸口位置更是心型設計，相當特別，後面則是大露背，「紅心Queen」氣場真架勢！同樣以毛毛仙子裙上陣的佟麗婭，大晒長腿及輕拋事業線，甚有仙氣！而其他出席的嘉賓包括評委會主席鞏俐及成員陳坤、陳正道、張頌文，他們全以黑色服裝示人，入場時更向傳媒揮手示好。

范丞丞和白百何帶領新片《門鎖》的劇組一起踏上紅地氈，白百何穿着黑色一字膊長裙，而范丞丞同樣以黑色禮服出席，為配合電影，他的禮服上更有「門鎖」裝飾，相當有心思。而朱一龍帥氣登場，說到他參演的電影《峰爆》票房破億時，他多謝大家之餘，更透露稍後會接拍電影《人生大事》。

至於「三金影后」周冬雨穿着黃色裙現身，向來身材欠奉的她，在短裙映襯下，更儼如紙版人！她受訪時指自己向來不太看自己演出的電影，今次新片《平原上的火焰》（前名：《平原上的摩西》，來個大挑戰，由少女演到中年，更指已經挑戰過母親角色，她說：「我沒想過要擺脫或轉型，作為一個演員，有角色來找我，我就演。」