兒子日本發展5年返港過中秋　劉麗萍嘆世事無常！

藝人麥德羅（Robert）與女友劉麗萍（Apple姐）今晚（20日）趁中秋佳節舉行網上音樂會，後者更邀請兒子西川健智（Kenji）擔任嘉賓，用結他伴奏之下合唱《真的愛你》，而Robert則在旁負責打鼓，場面溫馨。

在日本發展5年的Kenji終於返港，最開心莫過於是Apple姐，全程心心眼望住囝囝，做訪問時又黐到實一實，冧爆話：「好掛住佢呀！媽媽年紀大、2個家姐又掛住佢，就想佢返嚟，世事無常嘛，今個中秋一家人齊齊整整。同佢講音樂無分界限，日本做到嘅喺香港都做得！由12歲開始教佢唱歌，今次見佢進步好大，又幫我手教唱歌、結他，覺得佢好有潛質。」Kenji指在日修讀音樂後做獨立歌手夾Band，推出過4張唱片：「做到有啲樽頸位，覺得喺香港長大，就想試吓喺香港發展，自己寫吓歌。」笑問有叫媽媽簽自己？Apple姐即搶答笑話：「都簽咗出世紙啦，哈哈！」

問到Kenji會否考慮參加歌唱比賽？他坦言都想見識：「喺日本唔興，啲歌手都係自己寫歌、出歌，知道香港有好多比賽，都希望參加攞經驗。」Robert又大讚Kenji唱歌好過自己，不過笑謂對方跳舞就不及他：「呢方面我經驗多過佢，可以教吓佢，然後佢又教吓我唱歌。」