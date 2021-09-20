夢想成真　激戰更加冧

幻想總係美麗，但現實卻係殘酷，有幾多人可以夢想成真呢？喺日本AV界嘅憧憬系列，當中嘅男女主角就幸福得多，佢哋能夠願望成真，同心儀已久嘅對象上床，激戰時更係冧到痹，最後玩到難捨難離呀！

春心蕩漾

喺Moodyz出品嘅《強勢女上司穿制服進入思春期》中，性格古板嘅女上司藍芽水月應班同事嘅要求，喺屋企舉行校服派對，而一直暗戀佢嘅男下屬太郎亦有參加。水月入房換上校服後，心態亦回到學生時期一樣春心蕩漾，呢個時候太郎𥤮然推門入嚟，不過水月唔單止冇嬲，反而主動催前挑逗對方，仲上演床上激戰！事後，二人扮到若無其事繼續開Party，期間水月又發姣，拉太郎到暗角吹奏一曲，之後等其他同事飲飽食醉後，佢哋就玩得更加激情，仲出動埋情趣玩具助興添，呢次太郎真係如願以償喇！

重遇女神

喺h.m.p推品嘅《回鄉路上遇到單戀的女同學》入面，打工仔和也趁放假回鄉探父母，喺途中遇上曾經暗戀多年嘅女同學若宮葉月，更發覺對方變得充滿女人味且身材豐滿，真係索過以前好多呀！兩人一見如故，葉月仲請和也返屋企食飯飲酒，期間阿妹表示自己剛失戀，可謂芳心寂寞，之後突然主動索吻，和也見自己得米，一於食住上，兩人瘋狂激戰起嚟！就係咁，和也喺返鄉下嘅3日期間，不停同葉月曳曳，夜晚仲一齊瞓，過住幸福又充滿快感嘅生活。

出差結良緣

TAKARA VISUAL推出嘅《憧憬之女上司》，講述真木今日子同男下屬翔太一齊去到鄉下地區公幹，不過傾生意嘅時候，個客又爛飲又冇品，見到今日子又索又大波，仲想借醉抽水，一直心儀今日子嘅翔太即刻護花，一手攬住阿妹話係自己嘅女朋友，今日子見翔太咁勇敢幫佢解圍，亦漸漸芳心暗許。由於生意傾得太夜，趕唔切搭尾班車，惟有租附近嘅溫泉旅店住一晚，二人飲飽食醉之後，翔太忍唔住表白，而今日子喺對方嘅熱情擁吻下，防衞完全鬆懈，就係咁二人嘅激烈床戰以及情侶關係就此展開。

簡評

講到夢想成事，日本AV界一向都為大家實現好多夢想，好似今次為大家介紹嘅憧憬系列就係其中之一，講男主角幸運地得到女神主動獻身，真係非常幸福！喺3部作品中，本仙最鍾意真木今日子主演嘅《憧憬之女上司》，原因係今日子愈來愈有女人味，身材仲依然咁激凸，床技同演技亦有一貫高水準，令場面精彩又刺激，加上劇情豐富，絕對係佳作。