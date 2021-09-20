湯洛雯唔渴望做媽媽　馬國明點算好？

藝人黃庭鋒、湯洛雯（靚湯）日前為無綫新劇《OPM》拍攝，首次擔正做主角的庭鋒開工2個月後開始「入戲」，他笑言回想第一日開完工回家，一撻落床就即時「昏迷」，之後壓力開始減少，更相當享受拍攝過程。至於靚湯於劇中飾演一名師奶，有一名5歲的兒子，今次是她首次演媽媽角色。講到她的師奶造型打扮時尚，靚湯笑言：「前期都係靚靚師奶嚟！講我大學時期已經被黃嘉樂呃咗，有咗BB。」

說到與小朋友做對手戲很困難，但她大讚劇中兒子記對白很犀利。問到現實生活中是否很怕與小朋友相處？她坦言：「以前直頭有啲驚，依家身邊多咗朋友有小朋友，我都相信將來真係做媽媽時會唔同。（渴望做媽媽？）唔太渴望，太大責任喇！好驚生番出嚟同我一樣！哈哈！」她又指之前拍攝了不少街巿買餸的戲份，坦言家常便飯自己可應付，她說：「以前喺外國讀書時同啲同學一齊做，我係負責煮食嗰個。（馬國明試過你手勢？）試過，佢都鍾意，唔知係咪氹我開心呢？不過我同佢對食物嘅要求都好低，好易滿足！」

而庭鋒的角色起伏很大，他指最大壓力是情緒運用方面，角色由幫人到呃人，最後返唔到轉頭，今次亦是他有史以來喊戲最多的一次，甚有挑戰。劇情後期，講到庭鋒成為「金融界狂人」，更有多場演講戲份，當日拍攝的，正是他於會堂上以英語演講的戲，庭鋒曾於明珠台主持節目，故以全英文上陣，絕對難不到他，他說：「第一次用英語拍劇，而且場戲我諗係電視史上用英文對白最長嘅一次，當中好多生物專有名詞。（用咗幾多時間背？）我用咗2個幾鐘狂背，都OK嘅，以前做明珠台《港生活‧港享受》練習番嚟，所以應付到。」