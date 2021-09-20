烏克蘭Nancy Ace　王牌天后

脫星改藝名最重要嘅準則，係要獨特好聽又易記，改個好名的話，不但有利人緣，仲可以帶旺運勢，好似超人氣裸模兼脫星Nancy Ace咁，當中嘅「Ace」有王牌嘅意思，而佢現今已貴為脫界天后，真不愧王牌之名！

精通多國語言

嚟自烏克蘭嘅Nancy Ace，出道前曾做過酒店經理，又做過翻譯員，精通烏克蘭語、俄語、英語及法語，憑住語言上嘅優勢，令佢日後到美國四仔界發展帶嚟唔少幫助。2012年佢被星探發掘而入行，不過當時唔係拍四仔，而係做裸模拍寫真，並以「Nancy A」呢個藝名登場，憑住魅力十足嘅樣貌及迷人嘅身材，令人氣火速上升。

及至2014年轉戰四仔界，為MetArt拍攝多套自娛短片先試水溫，結果反應相當理想。之後，正式推出首套四仔作品《Lugena》，佢嘅優雅氣質及精湛床技，不但令四仔迷印象深刻，更震撼歐洲四仔界，跟住佢又為Nubiles、Babes等多個成人網站演出，同時亦得到極大回響，更喺多個四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，足見實在強勁。

情侶檔搵食

隨住佢嘅人氣不斷提升，吸引到美國四仔片廠嘅注意，2017年便為X-Art演出嘅《Covergirls Blonde Seduction》，更改用現時嘅藝名，正式進軍美國四仔界，而呢部作品不但獲得亮麗嘅成績，更喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳四仔」。當時美國四仔界對佢嘅評價係：「擁有東歐女郎優雅氣質，展現出迷人嘅性感，喺誘人嘅挑逗技巧下，能激發出強大嘅激情。」

其實當時佢並非一個人遠赴美國發展，而係帶埋男友兼男優Martin Stein一齊搵食，以情侶檔為Vixen、Tushy等著名四仔片廠演出，兩人嘅表現相當有默契，2018年5月為Tushy演出嘅《Anal With A Millionaire》，更喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳性愛演出獎」。近年佢開設網上直播頻道，吸金力大為提升，真係識得搵銀，不過咪以為佢喺直播中只係一味賣弄性感，佢仲會分享各類潮流資訊及生活點滴，睇嚟阿妹就算唔做脫星，都好有潛力做網紅。

Profile

出生日期：1994年11月17日

身高：165cm

三圍：33C-24-33

裸模出身嘅Nancy Ace，外形有幾迷人已經有目共睹，難得嘅係佢嘅四仔演出相當精彩，對美國四仔迷嚟講，佢最大優勢在於識講英文，唔好睇小呢點呀，佢經常喺社交網同粉絲互動，就知佢幾咁受美國四仔迷歡迎啦！