爆隊友曳曳！Lokman同AK自薦做「大叔CP」咀嘴

人氣男團MIRROR正副隊長Lokman與Anson Kong（AK）感情要好，他們首次合作推出新歌《虎道門》，直言相識以來從沒拗撬，亦沒有私下比較，一直都互相扶持及欣賞，AK說：「例如我欣賞佢喺台上嗰份冷靜、淡定，佢就欣賞我好放。」2人感情要好，問到會否想挑戰Anson Lo及Edan的「田牧CP」？AK即說：「我哋係《大叔的愛2》。（如果開拍，真係OK？）如果有機會搵我哋拍都幾開心，體驗唔同嘅人生，應該幾得意。」Lokman亦同意：「演繹多啲唔同角色，經歷多啲唔同生活、感受都正。」問到能否接受錫錫？他們互望一眼後，Lokman說：「都OK，為藝術而犧牲！」AK打趣說：「你盡量唔好帶真感情啦！」

新歌MV中，Lokman除衫騷肌，AK卻錫身沒除，他笑言是角色要求：「我驚如果除埋嘅話，我哋會走錯咗去HeHe劇情路線，所以都係着番件衫！（幾時可以見到你騷肌？）嚟緊12月有個騷，希望到時畀心機，有嘢睇就畀大家睇吓啦！」

攝時間食包補眠

2人是隊中的正副隊長，問到壓力會否很大？Lokman坦言：「一定有，因為底下有班兄弟睇你頭，就算情況唔需要，但某啲嘢都要督促自己做，有時訪問我一定要正經啲。」AK亦說：「我喺隔離睇住佢多，如果佢嗰吓攰或者Miss咗，我就幫佢補埋嗰啲嘢。不過依家好多隊友都會幫手分擔壓力，呢幾年大家默契愈嚟愈好，成長咗好多。（仲有冇唔聽話？）間唔中。（邊個？）大家各自有唔聽話嘅位啦！」Lokman之前曾在節目《調教你MIRROR》大呻做隊長迷失自我，他指以前的重擔已過去，現時會轉換心態面對，變得更加輕鬆。

對於姜濤日前出席活動時體力不支暈倒，Lokman表示已習慣工作忙碌，現時學會偷時間休息：「冇時間食飯，會叫朋友、助手幫手買定幾個包，得閒食幾啖，唔使埋位就補眠。」

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @Chic Privat i Salon