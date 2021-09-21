【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十五壬申金閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、裁衣

忌：安床、修渠、開井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

被是非纏擾，又要處理大量瑣事，考驗耐性。

金牛座

事業運平平，財運也受影響，轉工時機未到。

雙子座

你的理財策略受到非議，內心感到不是味兒。

巨蟹座

心情鬱悶極了，身邊人也看得出你的無力感。

獅子座

要尊重別人意見，獨斷獨行將破壞人際關係。

處女座

做事只要按部就班，再大的工作量也能應付。

天秤座

學習能力強，多接觸不同資訊，有利無害。

天蠍座

內心感到委屈，應找朋友分憂，以免鬱到病！

人馬座

今天忙個不停，需處理多項事務，疲態漸露。

山羊座

腦筋轉數快，能因應市場情況做好避險措施。

水瓶座

投資步入收成期，荷包進帳增加，喜出望外！

雙魚座

社交方面受挫，有求於別人卻得不到幫忙。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）豬 易破財

鼠

凡事要量力而為，不應為了面子而逞強。

牛

人際關係良好，出席社交場合如魚得水。

虎

是日沖煞，做任何事之前最好多想一步。

兔

易成為眾矢之的，與人相處要戒驕戒躁。

龍

貴人助力強，可給事業發展注入強心針。

蛇

事業順利，能與工作夥伴保持良好關係。

馬

異性緣弱，信心不足是單身者的致命傷。

羊

待人謙遜有禮，可為你的事業積累優勢。

猴

多注意人際關係，易從競爭中脫穎而出。

雞

財務壓力大，收入不理想，須控制支出。

狗

公務繁忙，切勿因急於處理而馬虎了事。

豬

控制消費欲望，避免破財，可平衡收支。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

中秋催桃花大法

今天是中秋節，祝大家人月兩團圓，但如果仍是單身，就要趁着今天是月老誕，去參拜這位主宰姻緣的神明，為自己催旺桃花。

月下老人即是月老，是中國掌管姻緣的神，形象被塑造成白鬍多鬚，面泛紅光，左手持着元寶，右手扶着拐杖，他會用一條紅線，一端綁在有緣人的腳上，另一端綁在其另一半腳上，令兩者連繫在一起，便成為情侶，所以俗語有云：「千里姻緣一線牽，無緣對面不相識。」

香港參拜月老的廟宇不多，只有數間，但位置方便，港島區有淺水灣鎮海樓公園、上環太平山街濟公廟，九龍區則有黃大仙祠。中午參拜過後，晚上可到今天的桃花位曬一曬月光，今天的桃花位在正北方，能量非常大。住在港島的朋友可以去維多利亞公園；住在九龍區又不怕辛苦的話，可以上獅子山、飛鵝山；新界區居民則可以去上水、粉嶺，隨意找個空曠、舒服的位置，帶備一些食物，邊吃邊喝，邊吸收天然的桃花正能量。

如果選擇留在家中賞月，屋企的北方也是桃花位，放一些意頭物品及食物，去催旺一下，可以是月餅、湯丸、蓮藕、糖果、紅棗（全部要雙數的），以及月老衣，今天晚上9至11時是吉時，拿着月老衣向着月亮參拜並許願，化掉月老衣後，便可享用美食！