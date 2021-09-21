點名讚歌迷︱張敬軒有50吋長？網友：又粗又長！

圈中有唔少神級追星族，憑住自己喺演藝圈嘅地位，近水樓台先得月，成功靠近偶像，包括獲偶像周杰倫送生日禮物嘅歌手鄧紫棋（G.E.M.），以及成功訪問過唔少韓團小鮮肉嘅藝人鄭裕玲等，不過就算係素人都一樣有機會，好似歌手張敬軒（軒仔），就有一位「最強追星族」，靠驚人嘅實力，脫穎而出，並且得到「皇上」張敬軒青睞，親自點名大讚！

「被救生員耽誤嘅隱世歌手」

近日有一位軒仔嘅男歌迷，喺社交網上載唱歌片段，本身從事救生員嘅佢，於休息時坐喺池邊，大唱軒仔嘅歌曲《重頭開始》，點知一開聲，就技驚四座，獲網友大讚拍得住原唱，仲搞笑話軒仔呢次有勁敵，甚至有人以為佢係播歌對嘴，即封佢為「被救生員耽誤嘅隱世歌手」！軒仔都留意到呢位「靚聲救生員」，親自到其社交網點讚，又留言：「哥仔，你唱歌好好咁喎！」並喺自己嘅社交平台轉發，相當愛錫粉絲。

獲讚靚仔過MIRROR

公開點名讚歌迷靚聲嘅軒仔，當然成日都有好多人又讚又畀Like，近日話有腰傷嘅佢，網晒Chok爆型仔相，甫士多多，唔夠一個鐘，已經有過萬個Like，當中最令網民議論紛紛，話佢突然「又粗又長」！

原來其中一張相，因為拍攝角度問題，令到佢突然變「長腿Oppa」，網民話：「目測有50吋咁長！」、「睇落有一米九咁高！」、「靚仔到喊，顛倒眾生！」同時又有粉絲話佢增加唔少粗獷味！仲有網民大讚靚仔過人氣男團MIRROR，搞到張敬軒秒回：「MIRROR係靚仔，我係靚佬！」更有網民明寸腰傷嘅佢：「容光煥發咗，係咪將支活絡油外用又內服？」佢搞笑咁話：「冇，主要用嚟炒餸之嘛！」