《王冠》橫掃艾美獎　「英女王」Olivia奪視后

美國劇壇最高榮譽盛事《第73屆艾美獎》昨日舉行， 話題多多的《王冠》（The Crown） 橫掃7 獎成為大贏家，「英女王」Olivia Colman一雪前恥擊敗「戴妃」Emma Corrin，和「查理斯王子」Josh O'Connor「母子檔」榮膺視后視帝！ 至於競爭激烈的迷你劇組， 奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet） 揮低「大眼妹」Anya Taylor-Joy，重登最佳女主角寶座！

在前一個星期舉行的《創意藝術艾美獎》頒發技術獎後，今屆《艾美獎》因疫情關係分別於美國洛杉磯與英國倫敦同步舉行，賽果最令人矚目的，當然是以英國王室為主題的劇集《王冠》橫掃7獎，最後一次飾演「英女王」的英國女星Olivia Colman，擊敗「戴妃」Emma Corrin成為劇情組視后，曾膺奧斯卡影后的她， 更是首次奪得艾美獎。於倫敦領獎的Olivia表現興奮， 致詞時表示：「能與這個可愛的家庭一起結束最不平凡的旅程，這是多麼美好的終結。我喜歡拍攝過程中的每一秒，我急不及待地想看看接下來會發生甚麼。」她亦提及父親早前因新冠肺炎離世，但願父親能見證她獲獎。其實之前競逐其他獎項時，「英女王」都是敗給「戴妃」，故是次獲獎，可謂「一雪前恥」！ Emma雖然失落獎項，但輸人唔輸陣，其包頭加黑色長指甲的造型，非常搶鏡。

英國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）憑《王》劇中「戴卓爾夫人」一角，奪得最佳女配角，是她繼1997年憑《X檔案》（The X Files）榮升視后後，第二度贏得艾美獎，她感謝《王》劇創作人兼前男友Peter Morgan 創作她這個角色。Josh O'Connor 與Tobias Menzies則分別憑「查理斯王子」與「菲臘親王」成為最佳男主角與配角，該劇亦奪得劇情組最佳電視劇、導演以及編劇。

迷你劇組最佳女主角戰況最激烈，「肥溫」琦溫斯莉不負眾望憑《東城夢魘》奪得視后，是她繼2011年憑《慾海情魔》（Mildred Pierce）後第二度成為艾美視后。《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女主角Anya Taylor- Joy雖然輸獎，但以大露背性感晚裝示人，靚樣贏盡讚美。迷你劇組最佳男主角得主是《侯斯頓傳奇》（Halston）英國男星伊雲麥格高（Ewan McGregor）。

喜劇組方面，《乜都得教練》（Ted Lasso）獲4獎， 包括最佳電視劇， 劇中3 星Jason Sudeikis、Hannah Waddingham與Brett Goldstein同獲演員獎，Brett領獎時兩度爆粗。

有網友批評今屆艾美獎「太白」，12個演員獎全數落入白人演員手上，認為不夠多元化。其實今屆已破紀錄有49名非白人演員獲提名，不過最終只有3獎由非裔演員捧走，包括憑劇集 《催命嬌娃》（I May Destroy You）獲最佳編劇的女星Michaela Coel。