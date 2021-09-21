Dear Jane入行15周年騷玩爆料　Jackal求婚唔成功？

樂隊Dear Jane（DJ）為賀入行15周年，舉行5場紅館騷《Dear Jane Pendulum Tour 2021》，昨晚（20日）正式開鑼，更是他們首次挑戰4面台。主音Tim老婆楊洛婷舉「老公」Fans牌現身，今次還有好友曹敏莉陪同，另外曾若華、陳煒及男友等亦到場支持。

4位成員齊着黑衫Rock爆於4邊角落位登場，打頭陣唱出快歌《最後一間唱片舖》及《Yellow Fever》，全場High爆企晒起身大合唱，氣氛熾熱！緊接唱出名曲《不許你注定一人》時再次與Fans大合唱，Tim識趣派心送Fans，又勁Hyper打招呼，並指聽到全場大合唱好震撼：「由Confirm開紅館到依家不足1、2個月，呢2年都少好多騷做，前日行上台（綵排）嘅時候都『嘩』咗聲，原來咁大㗎呢到！呢2日淨係見到啲櫈，啱啱出嚟見到大家係嚇親！同時又好開心，多謝大家買飛入嚟睇我哋！」鼓手Nice笑話因為是開4面台，所以要不停向4邊揮手，Tim續大爆跟隊員輸賭，每次企錯位就輸20元，但話口未完，結他手Howie爆笑說：「你已經企錯咗！開騷不足20分鐘就贏20蚊真開心！」笑翻全場！

去到個唱第二部分，DJ分別請來獨立音樂創作人Miss Janni及王嘉儀合唱《身體語言》及《給防護罩一吻》。Tim趁轉Setting時，興奮於台上跑一圈，然後再問Howie企位，被對方笑：「今次聰明咗會問喎，哈哈！」續極罕發言的Nice話：「真係好開心！我哋努力做歌，但呢2年冇得出騷感受大家嘅力量，搞到啲歌就好似未完成、好虛無咁，每首歌都係你哋畀力量我哋，雖然咁講好誇張，但多謝！」

之後Howie笑話平時寫歌是受Tim跟老婆的恩愛故事所啟發，Nice抵死笑話：「但失戀歌就唔係！」Howie接玩爆料：「失戀就係我哋3個分，但求婚唔成功就係Jackal！」意外爆出隊友私事，但未知屬實，未幾，他再爆《草戒指》原定是寫給Tim作求婚之用，惟首歌未作完對方已成功抱得美人歸，故今晚決定將首歌用作給Jackal徵婚，更稱作品為「脫單神曲」！