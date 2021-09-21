Dear Jane開騷意外多　AGA未唱歌先嗌夠High

樂隊Dear Jane（DJ）首場紅館騷《Dear Jane Pendulum Tour 2021》熱情演唱，多才多藝的4子於個人Solo環節大唱別人的歌，跑勻4角交換咪高峰、結他及鼓演奏，邊跑邊話：「原來紅館真係好大！」甚為爆笑！後來有2名男Fans疑似High過頭，拎住電話突然跨欄衝上台搵主音Tim自拍，其中一名男Fans更已「撻陣」掂到Tim的膊頭，隨即被工作人員制止拉返圍欄內，雖然過程只得短短數秒，卻已令正彈結他的Tim非常驚嚇！不過他沒有因而被影響，演繹兒歌界神曲《Let it Go》時冧爆對愛囡Tanya喊話：「唱畀我一生人最愛嘅女人，我會錫佢！」

頭場嘉賓還有早前曾合體開騷的AGA，齊齊合唱《MAD》，DJ臨落台時多番感謝對方，希望往後有機會再合作。獨留舞台的AGA表示：「今次做嘉賓有啲好特別嘅感覺，亦係我第一次踩4面台，頭先喺後台已經好High，上嚟見到大家覺得好夢幻，感受到4面台嘅歡呼聲真係好正！」

期後4子再出場唱《未開始已經結束》，唱畢後大型六角吊台隨天而降，結他手Howie險撞裝置中「頭獎」，幸好有Tim拉住提點，避免意外發生，Howie自幽一默：「真係爭啲未開始已經結束。」

Encore環節前，螢幕播出DJ十年前首個售票演唱會片段，Howie憶起當年場地可容納600人，但最終只賣出270張飛，還要出動30名同事幫手撐場才佔場地一半，難以想像4年後在九展Star Hall開騷滿3000人，更意想不到2年前開到首個紅館騷。低音結他手Jackal感謝Fans一直以來的支持：「帶我哋上嚟係你哋，以後我哋就係一家人！」最後唱出《銀河修理員》作結，首場個唱於晚上11時半完騷。