勁尷尬！姬莉得獎後被記者問有冇同已故英揆攞料？

《第73艾美獎》昨日舉行完畢，Netflix王室話題劇《王冠》（The Crown）掃7獎成大贏家。其中飾演已故「英國前首相」戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的英國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson），大熱奪劇情組最佳女配角。身在英國領獎的她於頒獎禮後於後台以連線方式接受美國傳媒訪問，其中竟然有美國記者問她拍攝前有冇搵早於2013年離世的戴卓爾夫人「攞料」？場面勁尷尬！

當時來自美國都市電台網絡的記者Tanya Hart說：「恭喜你。我愛你喺個劇集中嘅演出。所以我會繼續問有關戴卓爾夫人嘅嘢。第一條問題就係，你有冇就呢個角色同佢（戴卓爾夫人）傾過。而第二條問題就係你認為點解美國要搞咁耐先有個女性領袖，其他國家如英國都早已有戴卓爾夫人做領袖。」一臉尷尬的姬莉沒有即時提醒記者戴卓爾夫人已離世，只回答：「我冇同Margaret（戴卓爾夫人）傾過。」之後她表示英國不久前已有另一個女性文翠珊（Theresa May）做英國首相。