月餅當道　按體質消食有法！

終於，一年一度的中秋節來了，望着又大又圓的滿月，一家大細團圓之際，自不然要食月餅啦！雖說月餅一年才吃一次，但眾所周知其卡路里超高，而且又高油、高糖，任何人士都不能說「好啱食」，事實面對月餅誘惑，除了要堅持「少吃多滋味，多吃壞肚皮」外，亦可依照個人的體質來選擇月餅，如果不小食滯了，亦有緩解的方法。

【按體質按分量吃】

縱然月餅的款式層出不窮，卻始終離不開傳統、冰皮、奶黃這三大範疇，同樣都不適合脾胃欠佳人士食用，但這三類月餅以不同的材料製成，因此在中醫角度對適合進食的體質上亦有講究。

根據營養師的建議，身體健康的人士每日不宜食多於1/4個傳統月餅或1個迷你冰皮月餅。如果有需求管理體重、血糖、膽固醇問題的人士，分量更需減半，即1/8個傳統月餅或半個冰皮月餅。另外在中秋節前後，進食月餅的次數以不多於3次為佳，並以減少1/3碗飯量或當下午茶、小食等更佳，以便控制卡路里攝取量。

傳統月餅 體質偏熱者不宜

以甜甜的蓮蓉及油膩的蛋黃製成，兩者皆是「肥甘厚味」之物，油分和糖分偏高，比較難消化，加上製作過程經過烘烤，性質偏熱，多吃除了損傷脾胃功能，也會引致脾胃積熱，導致口乾舌燥、便秘尿黃等徵狀，因此不適合體質偏熱的人食用。

冰皮月餅 脾胃虛寒要避免

其內餡雖較傳統月餅健康，但同樣糖分較高，而且其外皮以粘米粉及糯米製成，質地較黏膩，同樣難以消化。再者冰皮月餅屬於「生冷之物」，多吃容易損害脾胃陽氣，引致胃痛、腹瀉，易感四肢冰冷的情況，不適合脾胃虛寒人士。

奶黃月餅 容易引致水腫

雖然標榜較傳統月餅健康，但同屬甜膩食品，對脾胃一樣會造成負擔，加上奶黃月餅中多數加入了牛奶、忌廉、奶粉等材料，這些奶類食品容易「惹濕」，導致水腫，不適合脾胃較差、虛濕之人食用。

【消滯兩式 吃得又按得】

貪吃的你如果一時把持不來，受不住月餅的誘惑而食滯咗，除了可以飲茶消滯外，亦可以進食消滯食物和按壓穴位來解救腸胃。

穴位方面，按摩中脘穴（上腹部，前正中線上，臍上4寸處）和內關穴（腕橫紋上2寸，距腕橫紋3指寬）都有助緩解腸胃不適。前者有助消食導滯、和胃健脾；後者有助消除胸口及胃部脹悶感、和胃止嘔、寧心安神。按摩的方法是用指腹或手掌根部放在穴位上，順時針輕輕按揉5圈，重複20次，每日2至3次。

至於食物方法，可以水果來幫助消化，如木瓜、菠蘿及奇異果等含有酵素的水果，或中秋應節的柚子皆可，柚子的果肉能健胃消食，柚皮可行氣去鬱、消積下氣，適合消化不良人士食用。此外，也可自製消滯食品，如可消油膩的洛神花果凍，食用時更可淋上少許蜂蜜，酸酸甜甜更開胃。

洛神花果凍

材料：洛神花1両、甘草3錢、烏梅3錢及魚膠粉

做法：

1.把洛神花、甘草和烏梅放入2,000ml的清水一起煲煮，水沸後轉文火煮1小時。

2.加入魚膠粉，攪拌待其徹底溶解。

3.倒入容器冷藏後即可食用。