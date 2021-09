梁朝偉其實唔使死　導演爆《尚氣》另一結局

漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由4屆影帝梁朝偉(偉仔)演出文武一角,片中梁朝偉身懷十環及絕世武功,打遍天下無敵手,但最後因為一個情字,死在鳳凰之下,但其實原來偉仔可以不用死,導演Destin Cretton一早已經設定好兩個結局,不過最後因為要貫穿劇情及顧及電影整體的原因,還是選擇了偉仔壯烈犧牲的結局。

導演Destin Cretton接受訪問時說:「因為自己太愛梁朝偉,的確有另一個版本是私心想讓文武活下來,不過最後因為整體考量,還是選擇讓文武離開。」不過其後導演話中有話,他說:「但是你們知道,在漫威宇宙裏,甚麼事都有可能發生。」有網友就估計難到還有續集,而且偉仔會復活?

早前《尚氣》導演Destin Cretton於社交網公布了幾張與梁朝偉的合照,感性留言:「與他一起工作是一段難以形容的經歷,我將永遠珍惜。」照片中可以看到《尚氣》裏梁朝偉出現過的各種場景,兩人認真交談討論的模樣,其中有一張梁朝偉更坐在樓梯上與導演交談,4屆影帝毫無架子!Destin Cretton還說過《尚氣》有幾個打鬥場景他很喜歡,但最後不得不刪減,讓他覺得很遺憾。

----------------------------------------

世事如棋局局新,娛圈熱話數之不盡,唔想Out、唔想同班Friend冇話題?就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇!