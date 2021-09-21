梁朝偉其實唔使死　導演爆《尚氣》另一結局

漫威（Marvel）首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由4屆影帝梁朝偉（偉仔）演出文武一角，片中梁朝偉身懷十環及絕世武功，打遍天下無敵手，但最後因為一個情字，死在鳳凰之下，但其實原來偉仔可以不用死，導演Destin Cretton一早已經設定好兩個結局，不過最後因為要貫穿劇情及顧及電影整體的原因，還是選擇了偉仔壯烈犧牲的結局。

導演Destin Cretton接受訪問時說：「因為自己太愛梁朝偉，的確有另一個版本是私心想讓文武活下來，不過最後因為整體考量，還是選擇讓文武離開。」不過其後導演話中有話，他說：「但是你們知道，在漫威宇宙裏，甚麼事都有可能發生。」有網友就估計難到還有續集，而且偉仔會復活？

早前《尚氣》導演Destin Cretton於社交網公布了幾張與梁朝偉的合照，感性留言：「與他一起工作是一段難以形容的經歷，我將永遠珍惜。」照片中可以看到《尚氣》裏梁朝偉出現過的各種場景，兩人認真交談討論的模樣，其中有一張梁朝偉更坐在樓梯上與導演交談，4屆影帝毫無架子！Destin Cretton還說過《尚氣》有幾個打鬥場景他很喜歡，但最後不得不刪減，讓他覺得很遺憾。

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