唔想再唱《紅日》？李克勤爆返內地發展原因係…

歌手李克勤近年積極發展內地市場，早前為內地音樂選秀節目《中國好聲音》擔任導師，他日前接受內地媒體訪問時，提到喺內地發展其中一個目標，就係可以有首流行嘅國語歌嚟代表自己，因為外界經常用佢多年前嘅經典歌《紅日》嚟形容佢，曾經一度令佢感到相當厭煩，好想擺脫呢個標籤，不過呢個諗法又隨住時間唔同而有所改變，佢話：「以前有一段時間會有這樣的感覺，現在肯定不會。同一個人，在不同階段唱起來也會有不同的感覺。所以現在要我再唱以前的歌，覺得是無所謂的，為甚麼許多年前你去看我的演唱會，10多年後又再來看？因為這時候唱的跟10多年前的不一樣，如果是一樣的話，你為甚麼要來，對嗎？」

自稱係「老人家」

佢又承認為迎合大眾口味，而改變唱歌風格，並指自己係唱歌多年嘅「老人家」，佢話每次出專輯，都會面對一個問題：「重複以前大家都喜歡你的東西，還是順着現在的潮流，去做一點現在這一代的人喜歡的音樂。」佢仲認為自己到咗呢個年紀，已經冇咩係輸唔起，所以佢覺得有適合嘅歌就會去唱，雖然未必每次都會成功。

擺脫「譚詠麟接班人」標籤

重提佢當年被指係譚詠麟（阿倫）接班人，佢表示當時其實好開心，因為阿倫係佢偶像，所以冇諗太多，但之後佢的確用咗好多時間去擺脫「譚詠麟接班人」呢個包袱：「因為老是被人家說你唱得很像誰的話，肯定不是一件好的事情。長遠來說的話，真的花了很多時間去擺脫『很像譚詠麟』這個東西。幸好我的福氣就是跟他是在同一間公司，他在這方面給我很多的意見。」

佢又慶幸自己做唔到四大天王，否則就唔會有後來嘅「左麟右李」：「有時候在這個行業裏，命運是很奇怪的事情，現在亦跟所有我的學員說，每一件事情或是每一個比賽，贏了不需要太開心，輸了也不需要流太多的眼淚，因為贏了不一定是你在夢想的事情，輸了也不是世界末日，輸了也可能領你到以前做夢也想不到的事情。我怎會想到，會和偶像（譚詠麟）開這麼多場演唱會，這是我讀書時完全想不到。」