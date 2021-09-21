直擊油頭派對　肥仔搪膠型得起

潮流玩具有價有市，Bearbrick、Labubu、Molly愈炒愈貴亦愈出愈濫，然而當炒賣蔚然成風，某程度創作者與玩家都漸漸忽略了Art Toy背後所帶來的文化意義。相較起來香港玩具品牌JimDreams就有所不同，旗下搪膠公仔Chunk向來不會濫出，而且每次有新作總會讓人多一點關心社會文化，例如最近品牌就與本地油頭造型專門店張梁記合辦文化派對，入場有別注版Barber Chunk公仔睇之外，仲可了解Barber文化及相關造型用品，日前小記就率先入場，並找來設計師Jim Chan傾偈。

問到今次創作理念，Jim謂︰「自己同朋友都剪過油頭，近年香港亦多咗Barber Shop，不過有這形象的玩具就好似冇乜，所以1年前就試吓畫，估唔到肥Chunk出來效果又幾過癮有型，後來有朋友識得張梁記，大家都想推廣Barber文化，就促成這次合作了！」

作為別注版的Barber Chunk搪膠公仔，以經典的油頭髮型亮相，臉上留有佬味十足的鬍鬚及銀黑配色太陽眼鏡，雙手印滿Old School風格紋身，右手拎起紅色電剷，同時穿上Jim Dreams x 張梁記「飛髮佬」圍裙。當然作為Icon的「鼻涕波」會跟埋公仔，整體型格得來不失諧趣玩味。Jim補充︰「最難做係頭髮，因為油頭不是單純剷青，而是有深淺層次感，因此上色要有漸變效果並自然地連接鬍鬚，噴油花了不少功夫。」

雖然限量100隻的Barber Chunk別注色日前已於文化派對完售，但普通版不日就會推出，據知主體不變，主要是電剷及太陽眼鏡等配件轉色，Fans們不妨等一等。至於文化派對則由即日至10月17日舉行，場內以Barber Shop為設計主題，設有大量Barber Chunk元素的髮廊裝飾，並展出3款油頭造型的搪膠公仔。其他展品還包括電剷、扁梳、剪刀、直式剃刀及髮蠟等油頭用品，大家入場可同職員大談造型經，又設有懷舊飛髮椅及巨型Barber Chunk背景板供打卡影相，一眾品味男士不容錯過！

JimDreams x 張梁記文化派對

日期：即日至10月17日

地址：尖沙咀彌敦道美麗華廣場1期 G06