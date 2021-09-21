Baby賴冠霖孖住去婚禮　黃曉明在哪兒？

藝人Angelababy近日被傳因為同內地綜藝節目《奔跑吧》節目組不和，疑退出第十季節目，唔再做主持！雖然傳聞不絕於耳，但佢一於少理，日前仲孖住因拍新劇《愛情應該有的樣子》而傳緋聞嘅小鮮肉賴冠霖，齊齊出席婚禮，但全程唔見佢老公黃曉明，唔通因為曉明有工作在身，所以唔得閒陪老婆？

百忙中都去觀禮，據聞Baby同新娘子好老友，新娘子就係《愛》劇嘅女導演徐棱棱（又名徐圓圓），喺網友流出嘅短片中，見Baby打扮得好低調，又冇乜化妝，仲着住件款式好貼地嘅白色衞衣，明顯唔想搶新娘子風頭，靚，始終點擋都擋唔住嘅，素顏Baby依然係全場最索！

Baby艷光四射，成為全場焦點外，陪住Baby左右、19歲嘅賴冠霖，亦都係現場賓客嘅「八卦位」！呢對緋聞男友全程零避忌，反而仲一齊對住鏡頭熱情揮手，Baby送出真摯嘅祝福：「祝圓姐和陳老師新婚快樂」，賴冠霖就笑得好甜，露出咗酒窩仔。唔少網民對Baby同賴冠霖呢對「姊弟CP」相當受落，雖然佢哋年紀相差13歲，但男帥女靚零違和，唔講都唔知Baby已經32歲，仲話爭啲以為佢哋係同一個年齡層添，唔知黃曉明覺得老婆同賴弟襯唔襯呢？