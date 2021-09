荷里活巨星都要畀面佢　周杰倫同尚格雲頓係Friend？

台灣天王周杰倫偕同太太昆凌及一對子女舉家到法國巴黎,此行收穫甚豐,不單被誠邀以貴賓身份觀賞法甲賽事,比賽現場播放其歌曲《Mojito》外,更收到巴黎聖日耳門的主場球衣,享盡天王級待遇。其實周董去巴黎,更是為其新一季節目《周遊記》拍攝,之前有傳會有荷里活巨星「加持」助陣,原來傳聞並非得個傳字!荷里活動作巨星尚格雲頓(Jean Claude Van Damme)昨晚(20日)在社交網晒出和周董一起用餐,以及品嘗美酒的合照,立刻引起網民熱議!

識英雄重英雄,有消息指尚格雲頓是特意乘專機,從羅馬尼亞飛到巴黎「面聖」,尚格雲頓留言:「I had a great time with the Mandopop King of Asia Jay Chou in Paris.(我和華語流行樂壇天王周杰倫在巴黎有美好的時光)」他感謝周董的好友兼台灣男星劉畊宏的安排外,更祝所有中國朋友中秋節快樂,而最亮點的一句「J-Style Trip coming soon.」指《周遊記》快播出,即是他會在節目中出現!而周董也轉發相片及留言:「大家敬請期待,傳奇人物!」