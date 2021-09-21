荷里活巨星都要畀面佢　周杰倫同尚格雲頓係Friend？

台灣天王周杰倫偕同太太昆凌及一對子女舉家到法國巴黎，此行收穫甚豐，不單被誠邀以貴賓身份觀賞法甲賽事，比賽現場播放其歌曲《Mojito》外，更收到巴黎聖日耳門的主場球衣，享盡天王級待遇。其實周董去巴黎，更是為其新一季節目《周遊記》拍攝，之前有傳會有荷里活巨星「加持」助陣，原來傳聞並非得個傳字！荷里活動作巨星尚格雲頓（Jean Claude Van Damme）昨晚（20日）在社交網晒出和周董一起用餐，以及品嘗美酒的合照，立刻引起網民熱議！

識英雄重英雄，有消息指尚格雲頓是特意乘專機，從羅馬尼亞飛到巴黎「面聖」，尚格雲頓留言：「I had a great time with the Mandopop King of Asia Jay Chou in Paris.（我和華語流行樂壇天王周杰倫在巴黎有美好的時光）」他感謝周董的好友兼台灣男星劉畊宏的安排外，更祝所有中國朋友中秋節快樂，而最亮點的一句「J-Style Trip coming soon.」指《周遊記》快播出，即是他會在節目中出現！而周董也轉發相片及留言：「大家敬請期待，傳奇人物！」