新劇《黑色太陽》開播　南宮民為操肌戒食麵粉嗌辛苦

現年43歲的韓國男星南宮民近年憑韓劇《金科長》及《監獄醫生》在演技上獲得肯定，去年更憑人氣劇集《奇蹟拍檔》勇奪出道19年來首個「演技大獎」，他主演的新劇《黑色太陽》於上周五首播，他為了角色落力操肌，更已有大半年冇食過含麵粉的食品，認真大犧牲。

南宮民在入行初期連經理人都沒有，只是作為臨時演員到處奔波，後來已故演員崔真實介紹了經理人給他，他於2002年首度正式拍劇，參演處境劇《大朴家族》，2006年在電影《卑劣的街頭》中飾演反派，並在2011年的韓劇《能聽見我的心嗎》中演第二男主角馬陸，為觀眾留下深刻印象。不過後來他參演的劇集《山蒜醬湯》及《都市征伐》因為各種問題而中途腰斬及取消，他於2014年與演歌歌手洪真英在綜藝節目《我們結婚吧》中扮「假想夫妻」，成功提升知名度，翌年在劇集《看見味道的少女》及《Remember：兒子們的戰爭》中飾演惡人，被封為「國民惡人」。

他於2017年主演的韓劇《金科長》大受歡迎，他更憑此劇在《KBS演技大賞》中勇奪視帝，其後他主演的《監獄醫生》亦獲得不少好評，去年他更憑《奇蹟拍檔》在《SBS演技大賞》首奪最高榮譽的大獎，亦在《韓國畫梅獎》中奪得視帝殊榮。

他在最近開播的《黑色太陽》中飾演死而復生的男主角韓志赫，是負責報復任務的海外情報局秘密小組「黑色太陽」的成員，他為了完美演繹角色，早於今年年初便開始密密做Gym操肌，由140磅增至170磅，他透露已有大半年沒有吃過麵粉類食物，飲食都以碳水化合物和蛋白質為主，他在劇集發布會上坦言練肌肉真的很辛苦：「好想劇集快些拍完，那我會馬上停止運動，狂食麵粉類和美味的食物。」