漫威首部華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),自上月公映至今一直大受歡迎。截至昨日,《尚氣》於北美的票房還差652萬美元(約港元)便超越漫威另一超英片《黑寡婦》(Black Widow),成為今年目前為止北美最賣座電影。不過香港方面已率先報捷,成為今年為止香港票房冠軍!

截至今日早上10時,《尚氣》於本港的累積票房已高達$49,674,733。影片除了令飾演「尚氣」的劉思慕(Simu)人氣急升之外,飾演Katy的美籍華裔女星Awkwafina亦被大讚搶鏡。而昨日,Awkwafina就盛裝出席《艾美獎》。至於Simu近日忙於為即將於下月開拍的新片愛情片《One True Loves》作準備。